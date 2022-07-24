Erzurum’da Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne büyük ilgi: Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük gözlemevini inşa ediyoruz

Evreni kavramak, gökcisimlerinin yapılarını anlamak, insanlığın hizmetine sunmak ve dünyaya seslerini duyurmak isteyenler Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliğinde bir araya geldi. Katılımcılar uzaydan gözünü ayırmadı. Varank, "Birilerinin, siyasi rant elde etmek için, sırtını terör örgütüne dayayan birtakım paravan siyasilerin, kendilerine güç devşirmek için çocukların ellerine kalaşnikoflar verip dağa gönderdikleri yerde biz 'çocuklar bilimi hak ediyor' dedik. Biz o çocukların ellerine teleskoplar verip o çocuklara gökyüzü gözlemi, uzay gözlemi yaptırdık" dedi.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ
2023'ün Vizyon projesi arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi'nin Erzurum'da kurulduğunu hatırlatan Varank, DAG Teleskobunun, özellikleri itibariyle kendi muadilleri arasında dünyada ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Varank, "Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük gözlemevini yapıyoruz. Ayrıca gözlemevinde ve farklı alanlarda kullanılacak optik araştırmalar merkezi inşa ediliyor. Alt yapıyı şehre ve dünyadaki bilim insanlarına kazandırıyoruz" diye konuştu.
DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKECEK
DAG'ın büyük yankı uyandıracağını belirten Varank, "Dünyanın her tarafından bilim insanları gelecek. Proje yapalım diyecekler. Ciddi kabiliyetleri olan 4 metre çapında adaptif mercek sistemiyle HUBBLE teleskobu kadar ciddi görüntü elde edeceğimiz teleskop olacak" ifadesini kullandı.
Erzurum'un gökyüzü gözlemi için ideal bir şehir olduğunu anlatan Varank, Avrupa'nın en büyük gözlemevini inşa ediyoruz dediğimizde itiraz eden oldu. Onlara nasıl gözlem yapılıyor göstermek için bu şehri seçtik" değerlendirmesinde bulundu.
GÜÇLENEREK SÜRECEK
Programa görüntülü olarak bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Erzurum'un Türkiye'de en büyük teleskobun bulunduğu il açısından önem arz ettiğini söyledi. Kasapoğlu, "Erzurum, Türkiye'de en büyük teleskobun bulunduğu il olması açısından önem arz ediyor ve inanıyorum ki gökyüzü etkinliğimiz her yıl bu anlamda önemli bir marka olmasıyla birlikte güçlenerek devam edecek. 2011'de kış olimpiyatları için inşa ettiğimiz Konaklı Kayak Tesisleri'nin gökyüzü gözlem şenliği için hizmet vermesi de ayrı bir mutluluk vesilesi" değerlendirmesini yaptı.
YOĞUN İLGİ VAR
Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne yoğun bir ilgi gösterildiğini söyleyen TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı stantları dolup taşıyor. Değişik üniversitelerden gelen 60 astronot doğru bilgiyi aktarıyorlar" dedi.
Erzurum'un aynı zamanda Türkiye'nin en büyük teleskobuna sahip olacağını hatırlatan Mandal, "Sadece Türkiye açısından değil, bulunduğumuz bölge açısından da gökbilimcilerin ve astronomi bilimcilerin merkezi olabilecek bir yer. Dolayısıyla gözlem şenliğimizi Erzurum'da yapmasak olmazdı" diyerek duygularını aktardı.
DÜNYAYA AÇILAN MERKEZ
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Erzurum'un "Yeni Göğe Bakma Durağı" olacağını, uzay bilimi alanında Doğu Anadolu Gözlemevinin dünyanın uzaya açılan bilimsel merkezi olacağını kaydetti.
GÖKYÜZÜNÜ GÖZLEMLEDİLER
Her yaştan astronomi meraklısının buluştuğu gökyüzü gözlem etkinliği, Diyarbakır ve Van'ın ardından bu kez Erzurum'da yapıldı. Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Teleskobu'nun bulunduğu Karakaya Tepesi'nde bugün akşama kadar sürecek olan etkinliğe vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Katılımcılar, kurulan çadırlarda gökyüzünü gözlemledi.