Erzurum’da Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne büyük ilgi: Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük gözlemevini inşa ediyoruz

YOĞUN İLGİ VAR



Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne yoğun bir ilgi gösterildiğini söyleyen TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı stantları dolup taşıyor. Değişik üniversitelerden gelen 60 astronot doğru bilgiyi aktarıyorlar" dedi.

Erzurum'un aynı zamanda Türkiye'nin en büyük teleskobuna sahip olacağını hatırlatan Mandal, "Sadece Türkiye açısından değil, bulunduğumuz bölge açısından da gökbilimcilerin ve astronomi bilimcilerin merkezi olabilecek bir yer. Dolayısıyla gözlem şenliğimizi Erzurum'da yapmasak olmazdı" diyerek duygularını aktardı.

DÜNYAYA AÇILAN MERKEZ



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Erzurum'un "Yeni Göğe Bakma Durağı" olacağını, uzay bilimi alanında Doğu Anadolu Gözlemevinin dünyanın uzaya açılan bilimsel merkezi olacağını kaydetti.

GÖKYÜZÜNÜ GÖZLEMLEDİLER



Her yaştan astronomi meraklısının buluştuğu gökyüzü gözlem etkinliği, Diyarbakır ve Van'ın ardından bu kez Erzurum'da yapıldı. Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Teleskobu'nun bulunduğu Karakaya Tepesi'nde bugün akşama kadar sürecek olan etkinliğe vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Katılımcılar, kurulan çadırlarda gökyüzünü gözlemledi.