Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da iki kamyonet çarpıştı: 1 Sürücü öldü
Giriş Tarihi: 5.03.2026 16:19

Erzurum'da iki kamyonet çarpıştı: 1 Sürücü öldü

Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu sürücülerden biri yaşamını yitirdi diğeri yaralandı.

Faruk KÜÇÜK
Erzurum’da iki kamyonet çarpıştı: 1 Sürücü öldü
  • ABONE OL

Erzurum'un Karayazı ilçesinde N.B. idaresindeki kamyonet, yoğun tipinin etkili olduğu Karasu Mahallesi mevkisinde Mehmet Arslan'ın kullandığı kamyonetle çarpıştı, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Büyükşehir Belediyesinin kepçesinin yolu açmasıyla kaza yerine ulaştı. Yaralanan sürücülerden Arslan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Hastaneye yaralılardan Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum'da iki kamyonet çarpıştı: 1 Sürücü öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz