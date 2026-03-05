Erzurum’da iki kamyonet çarpıştı: 1 Sürücü öldü

Erzurum'un Karayazı ilçesinde N.B. idaresindeki kamyonet, yoğun tipinin etkili olduğu Karasu Mahallesi mevkisinde Mehmet Arslan'ın kullandığı kamyonetle çarpıştı, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Büyükşehir Belediyesinin kepçesinin yolu açmasıyla kaza yerine ulaştı. Yaralanan sürücülerden Arslan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Hastaneye yaralılardan Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.