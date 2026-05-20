Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da kan donduran olay! 1 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 20.05.2026 00:50

Erzurum'da 1 kişi cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

AA
Erzurum'da Kazım Karabekirpaşa Mahallesi'ndeki Hüseyin ve Sıdıka Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yapılan incelemede Alihan Bülbül (32) olduğu belirlenen kişinin silahla kafasından vurulduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bülbül'ün cenazesinin yanında bir tabanca da bulundu.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, Bülbül'ün yakınları fenalık geçirdi.

Cenaze, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Bu arada, evli ve 2 çocuk babası Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ERZURUM #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

