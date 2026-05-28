Haberler Yaşam Haberleri Erzurum’da kan donduran olay! İhbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Tırda erkek cesedi bulundu!
Giriş Tarihi: 28.05.2026 13:07

Erzurum Aşkale karayolunda meydana gelen olay dehşete düşürdü. Gelen ihbarla harekete geçen ekipler park halindeki tır içerisinde erkek cesedi buldu. İşte detaylar…

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Aşkale yolu İspir yol ayrımında park halinde bulunan bir tırın içerisinde hareketsiz halde duran bir şahıs olduğu yönünde ihbar yapıldı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, 33 ARA 480 plakalı tır içerisinde bulunan Eyüp Tuncel isimli şahsın cesedi bulundu. Şahsın intihar etmiş olabileceği belirtiliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da bölgede incelemelerde bulundu. Yaklaşık 40 yaşlarında olduğu öğrenilen şahsın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
