Erzurum’da kayak merkezlerine suni kar yağdırıldı

"KAR İÇİN DUA EDİYORUZ"

Erzurum'da Palandöken 1 ve Konaklı olarak ifade edilen Palandöken 2 adıyla 2 tane uluslararası standartta kayak merkezi bulunduğunu belirten Vali Okay Memiş, "Bu sene tüm Türkiye genelinde yeterli kar yağışı alamadık. Sadece kayak merkezleri değil, tarım açısından da yeterli olmayan bir yağışla karşı karşıyayız. İnşallah ilerleyen günlerde daha bol yağışı, Erzurum için kar yağışını ümit ediyoruz, bekliyoruz ve bunun için dua ediyoruz. Doğada kar olmamakla birlikte bizim kayak merkezlerimizde suni karlama olduğu için sanki 3-4 metre kar varmış gibi kayak yapmanız mümkün. Amacımız bütün dünyada kış turizminden en iyi şekilde faydalanmak, en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlamak. Toplamda neredeyse 90 kilometre yakın pist uzunluğumuz var. Gerçekten dünya standartlarında bir uzunluk. Bütün misafirlerimizi Türkiye ve dünyadaki kayakseverleri Erzurum'a Palandöken 1 ve Palandöken 2'ye davet ediyoruz" diye konuştu.