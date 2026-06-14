Erzurum’da kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor

Pirali Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Okan Koç'un bulunması amacıyla 10 Haziran'da başlatılan çalışmalar kapsamında, AFAD ve jandarma ekipleri ile dalgıçlar, Aras Nehri ve çevresini botlarla araştırıp, dürbünlerle de bölgeyi tarıyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığından 25 personelin de bölgedeki ekibe destek verdiği çalışmalar, 103 personelle yürütülüyor. Pirali Mahallesi kırsalında 10 Haziran'da hayvanlarını otlatan çoban Okan Koç'un kaybolduğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmiş, bölgeye yönlendirilen ekipler arama çalışmalarına başlamıştı. Erzurum Valisi Aydın Baruş, Horasan ilçesinde hayvan otlatırken Aras Nehri'ne giren ve kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Okan Koç'un arama çalışmalarını yerinde takip etti.

Arama faaliyetlerine katılan ekiplerden bilgi alan Vali Baruş, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek görevli personellere kolaylıklar diledi. Okan Koç'un bir an önce bulunabilmesi için yürütülen arama-tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör