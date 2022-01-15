Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 15.1.2022 18:41 Son Güncelleme: 15.1.2022 18:59

Erzurum'da kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Erzurum’da kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Aktaş köyü yakınlarında saat 07.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Iğdır'dan Erzurum yönüne giden Hicabettin Baga yönetimindeki 27 R 4210 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Ekipler, araçtaki aynı aileden Naima Baga ile Cemal Baga'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Hicabettin Baga ile Ahmet Baga ise bölgeye önce ulaşan itfaiye ekibinin üzerlerine örttüğü yorganla hurdaya dönen aracın yanında sağlık görevlilerini bekledi.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hicabettin Baga ve Ahmet Baga, daha sonra kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aile üyelerinin, Iğdır'dan İstanbul'a gittikleri öğrenildi.

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Erzurum'da kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
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