Erzurum’da kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hicabettin Baga ve Ahmet Baga, daha sonra kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aile üyelerinin, Iğdır'dan İstanbul'a gittikleri öğrenildi.