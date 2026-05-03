Erzurum’da korku dolu anlar! Eşi sosyal medya hesabı açınca dehşet saçtı: Kayınpederinin evini kurşun yağmuruna tuttu

Giriş Tarihi: 3.05.2026 16:13

Erzurum’un Palandöken ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. 26 yaşındaki S.T. boşanma aşamasında olduğu eşinin sosyal medya hesabı açtığını öğrenince dehşet saçtı. Kayınpederinin evini kurşun yağmuruna tutan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı. İşte detaylar…

Olay, sabah saatlerinde Palandöken ilçesinde meydana geldi. S.T., boşanma aşamasında olduğu F.T.'nin (25) Instagram hesabı açtığını öğrendi. Buna tepki gösteren S.T. pompalı tüfeği alarak eşinin kaldığı kayınpederinin Türbe yolu üzerinde bulunan sitedeki evine gitti.

EŞİNİN BULUNDUĞU DAİREYİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Site bahçesine giren S.T. eşinin de bulunduğu 7 katlı apartmanın 1'inci katındaki daireye 4 el ateş etti. Saçmalar evin balkon camı ve bir odanın penceresine isabet etti. Bu sırada olay yerine gelen M.T., oğlunu sakinleştirerek elindeki tüfeği almaya çalıştı.

KAÇAN SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen polisleri gören S.T. kaçtı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler S.T.'yi suç aleti pompalı tüfekle Afşar Sokak'ta yakaladı. S.T. gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada site bahçesinde 3 boş kartuş buldu.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Bu arada yaşanan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, eşinin bulunduğu daireye ateş eden S.T.'nin babası tarafından engellenmeye çalışıldığı yer aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ERZURUM #PALANDÖKEN

