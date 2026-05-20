Haberler Yaşam Haberleri Erzurum’da korkunç olay! Cami önünde kurşun yağmuruna tutuldu: Alihan Bülbül başından vurulmuş halde bulundu!
Giriş Tarihi: 20.05.2026 08:48

Erzurum’da korkunç olay! Cami önünde kurşun yağmuruna tutuldu: Alihan Bülbül başından vurulmuş halde bulundu!

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. 32 yaşındaki Alihan Bülbül cami önünde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde 2 farklı silaha ait boş kovanlar bulundu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Erzurum’da korkunç olay! Cami önünde kurşun yağmuruna tutuldu: Alihan Bülbül başından vurulmuş halde bulundu!
  • ABONE OL

Olay saat 22.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde yattığı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İHBAR ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sek edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yanında bir de tabanca bulunduğu görüldü. Polisin yaptığı araştırmada hayatını kaybeden kişinin 2 çocuk babası Alihan Bülbül olduğu anlaşıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada Bülbül'ün cenazesinin yakınında iki farklı silaha ait 4 kovan bulundu. Haberi alınca olay yerine gelen Alihan Bülbül'ün yakınları sinir krizi geçirdi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

Bülbül'ün cansız bedeni nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ERZURUM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum’da korkunç olay! Cami önünde kurşun yağmuruna tutuldu: Alihan Bülbül başından vurulmuş halde bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA