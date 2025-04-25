Erzurum'da “Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı” başladı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran ve halk oyunları ekibi gösterisiyle başlayan KUDAKAF25 tanıtım programı, fuarın kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 2 gün boyunca öğrencilerle bir araya gelecek. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, geleceğe umutla bakan, bilgisiyle donanmış, vatanına ve milletine bağlı bireyler yetiştirme ülküsüyle çıktıklarını belirterek, bu yolda, bölgedeki üniversitelerle öğrencileri sadece akademik anlamda değil, hayatın her alanına hazırlamak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin koordinasyonuyla 9 üniversitenin paydaşlığıyla 60 bin kişinin katılımıyla gerçekleştiğini ifade eden Hacımüftüoğlu, şunları söyledi: "Öğrencilerimizi kamu ve özel sektörün değerli temsilcileriyle bir araya getirerek, kariyer yolculuklarında onlara yeni kapılar aralamayı amaçlıyor. Bu buluşma, yalnızca bir iş ve staj fırsatı sunmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Gençlerimizin kendilerini keşfetmelerine, hayallerine yön vermelerine ve ülkemizin kalkınma hedeflerinde aktif rol almalarına imkan tanıyor. Unutulmamalıdır ki, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli yapı taşları, bilgili, üretken ve idealist gençlerimizdir. İşte bu fuar, onların potansiyelini harekete geçirecek, yerli ve milli kalkınma hamlelerimizin temeline sağlam harçlar koyacaktır."

Bu birlikteliğin, ülkenin geleceğine duyulan inancın en güçlü göstergesi olduğunu dile getiren Hacımüftüoğlu, "2025 yılında EİT Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti olan bu kadim şehrimizde, bugünkü buluşmamızın heyecanı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın ve Bakanlarımızın yarınki teşrifleriyle daha da artacaktır. Yarın 15.30'da Cumhurbaşkanı Yardımcımızın gerçekleştireceği açılış seremonisine siz değerli konuklarımızı bir kez daha davet ediyorum." İfadelerini kullandı.

Törenin ardından protokol ve öğrenciler, merkezdeki salon ve stantları gezerek, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.