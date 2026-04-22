Erzurum’da "Ölüm Virajı"nda yine kaza: Facianın eşiğinden dönüldü!

Kontrolden çıkan araç bariyerleri aşarak yan yattı. Tırın, hemen yanı başından geçen Tortum Çayı'na uçmasına ise metreler kala durması muhtemel bir faciayı önledi. Kazada büyük şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tır sürücüsünün olayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Bölgede sık sık kazaların yaşandığı söz konusu viraj, sürücüler için ciddi risk oluşturmaya devam ederken, vatandaşlar yetkililerden kalıcı önlem alınmasını talep ediyor.

