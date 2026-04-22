Haberler Yaşam Haberleri Erzurum’da "Ölüm Virajı"nda yine kaza: Facianın eşiğinden dönüldü!
Giriş Tarihi: 22.04.2026 17:41

Erzurum’da Ölüm Virajı olarak adlandırılan noktada virajı alamayan tır kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Şahin Tepesi mevkiinde, halk arasında "ölüm virajı" olarak bilinen noktada bir trafik kazası daha meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, atık kağıt yüklü tır sürücüsü, keskin virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç bariyerleri aşarak yan yattı. Tırın, hemen yanı başından geçen Tortum Çayı'na uçmasına ise metreler kala durması muhtemel bir faciayı önledi. Kazada büyük şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tır sürücüsünün olayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Bölgede sık sık kazaların yaşandığı söz konusu viraj, sürücüler için ciddi risk oluşturmaya devam ederken, vatandaşlar yetkililerden kalıcı önlem alınmasını talep ediyor.

