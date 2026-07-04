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Giriş Tarihi: 4.07.2026 03:26

Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Erzurum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

AA
Erzurum’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Erzurum'da plakası henüz öğrenilemeyen Burak Sünger yönetimindeki otomobil, Köprüköy ilçesi Yağan Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, araçta bulunan Gamze Kalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan ve Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Sünger ve Kalay'ın, arkadaşlarının düğün törenine katılmak için Hınıs ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ERZURUM

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Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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