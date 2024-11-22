Erzurum’da Rus kadın cinayetinde sürpriz karar! Beraat kararı bozuldu, yeniden yargılanacak

Suriye uyruklu Mohammad Nizar A. (29), Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Erzurum'a yerleşen Rus sevgilisi Anastasia Emelianova'yı (32) öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etmişti. Ancak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, bu kararı bozarak sanığın yeniden yargılanmasına hükmetti.

Bilgisayar mühendisi olan Anastasia Emelianova, savaştan kaçarak Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'ne yerleşmişti. Türkiye'ye yerleştikten sonra bir kafede barista olarak çalışan Mohammad Nizar A. ile arkadaşlık kuran genç kadın, iddialara göre sevgilisiyle evinde sık sık bir araya geliyordu. Geçtiğimiz yıl 20 Eylül günü akşam saatlerinde Anastasia'nın kiraladığı eve gelen Mohammad Nizar A., iddiasına göre sevgilisiyle tartışma yaşadı. İfadesinde genç kadının kendisine 'Benimle ilgilenmiyorsun' diyerek tartışma başlattığını, kavganın büyüyünce aralarında arbede yaşandığını söyleyen Mohammad Nizar A., kavga sırasında salonda bulunan cam sehpanın kırıldığını anlattı. Kırılan cam parçasıyla Anastasia'ya saldıran Mohammad Nizar A., emniyetteki ifadesine göre genç kadını bacağından yaraladı. Atardamarı kesilen Anastasia, kan kaybından olay yerinde hayatını kaybetti.

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Mohammad Nizar A. duruşmada ise reddetmişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ise 'delil yetersizliği' gerekçesiyle 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan yargılanan sanık beraat almıştı.

Karara itiraz eden Anastasia Emelianova'nın avukatı, dosyayı istinafa taşıdı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın çelişkili ifadeleri, olay yeri incelemesi ve cinayetin gerçekleştiği eve yalnızca sanık ve maktulün anahtarlarının bulunması gibi delilleri göz önünde bulundurarak beraat kararını bozdu.

Mahkeme tutanaklarında şu ifadelere yer verildi: "Sanığın çelişkili beyanlarda bulunması, duruşmada alınan yeminli tutanak mümzil beyanları ile doğrulanan tutanak içeriği, ölenin vücudunda oluşan yaranın yeri, derinliği ve niteliği olayın meydana geldiği eve ilişkin yalnızca ölende ve sanıkta anahtarın bulunması, yapılan olay yeri incelemesine göre evin giriş kapısında herhangi bir zorlama izi bulunmaması hususları bir arada değerlendirildiğinde sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi karşısında istinaf başvurusu yerinde olduğundan hükmün bozulmasına karar verilmiştir."

Mohammad Nizar A. yeniden yargılanacağı mahkemede ilk olarak önümüzdeki Ocak ayında hakim karşısına çıkacak.