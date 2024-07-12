Erzurum’da sel bölgesine manevi destek

Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından, etkilenen köylerdeki vatandaşlara destek olmak amacıyla psikososyal destek ekipleri ve din görevlileri bölgeye gönderildi. Ekipler, hem manevi danışmanlık hem de psikolojik destek sağlayarak köylülerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Son günlerde yoğun yağışların neden olduğu su taşkınları, Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı birçok köyde ciddi hasara yol açtı. Mollaamehmet, Namzanlar, İncesu, Karlıca, Turnagöl ve Işıklar Mahallelerinin etkilendiği sel felaketinde, Dalsöğüt Mahallesi en büyük zararı gören yer oldu.

GECE BOYU SÜREN ÇALIŞMALAR

Selden etkilenen Mollaamehmet ve Namzanlar Mahalleleri'nde belediyeye ait iş makineleri, gece geç saatlere kadar çalışarak riskli bölgeleri güvence altına aldı. Hınıs ve Karayazı ilçelerinden gönderilen takviye iş makineleriyle sel bölgelerinde yoğun çalışmalar yapıldı. Yapılan hasar tespit çalışmalarında 4 ev ve 4 ahırın zarar gördüğü, 19 hayvanın ise telef olduğu belirlendi.

VALİ ÇİFTÇİ'DEN YERİNDE İNCELEME

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilgili kurum amirleriyle birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, devlet ve yerel yönetimlerin tüm imkanlarını seferber edeceğini belirterek, en kısa sürede yaraların sarılacağını ifade etti.

PSİKOSOSYAL DESTEK VE MANEVİ DANIŞMANLIK

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal destek ekipleri, selden etkilenen aileleri ziyaret ederek psikolojik destek sağladı. Uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları, ailelerle birebir görüşmeler yaparak duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını belirledi. Hazırlanan ihtiyaç listeleri ilgili kurumlara iletilmek üzere düzenlendi. Destek ekibi, 9 görevliyle 3'er grup halinde köylerde çalışmalarını sürdürdü.

MANEVİ DESTEK EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

Erzurum İl Müftülüğü de selden etkilenen köylerde manevi destek sağlamak üzere 10 din görevlisini görevlendirdi. Din görevlileri, köylülerle birebir görüşerek, kaza ve kader, afet ve tevekkül gibi konularda bilgilendirme yaptı. Vatandaşların manevi rahatlamalarını sağlayan din görevlileri, selden etkilenenlerle yakından ilgilendi.