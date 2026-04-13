Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da servis aracı tır ile çarpıştı: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 13.04.2026 21:46 Son Güncelleme: 13.04.2026 21:52

Erzurum'da Çat Yolu Köprülü Kavşağı önünde, aşırı buzlanmadan dolayı meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA
Edinilen bilgilere göre; kaza saat 19.30 sıralarında Çat Yolu Köprülü Kavşağı önünde meydana geldi. Buzlanan yolun neden olduğu kazada bir tır ile hafif ticari araç ve servis minibüsü zincirleme kazada birbirine girdi. Kazada, ticari araçlardan biri çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıktı. Tıra arkadan çarpan serviste bulunan sürücü ise kabinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Kazada yaralanan sürücü ile birlikte serviste bulunan 4 kişi daha ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza sonrası Karayolları ekipleri yolda buzlama çalışması başlattı.

