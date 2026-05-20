Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da silahlı dehşet! Kahvehane işletmecisi müşterisinin silahlı saldırısında yaralandı: Polis saldırganın peşinde
Giriş Tarihi: 20.05.2026 08:50

Erzurum Yakutiye’de bir kahvehane işletmecisi, tartıştığı müşterisinin silahlı saldırısına uğrayarak bacaklarından yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Kurtuluş Mahallesi 2'nci siteler sokak üzerinde bulunan kahvehaneye gelen bir kişi, tartıştığı işletmeci Turan A.'ya sokakta tabancayla ateş açtı.

1 KİŞİ YARALANDI

Turan A., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan Turan A., ambulansa bindirildiği sırada polise, kendisini sürekli kahvehaneye gelen müşterisinin vurduğunu söyledi.

Erzurum'da kahvehane işletmecisi müşterisinin silahlı saldırısında yaralandı | Video

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yaralı Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, polis, olay yerinden otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Bu arada Turan A.'nın vurulma anına ait görüntüler kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
