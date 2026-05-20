Erzurum’da silahlı dehşet! Kahvehane işletmecisi müşterisinin silahlı saldırısında yaralandı: Polis saldırganın peşinde

1 KİŞİ YARALANDI

Turan A., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan Turan A., ambulansa bindirildiği sırada polise, kendisini sürekli kahvehaneye gelen müşterisinin vurduğunu söyledi.

Erzurum'da kahvehane işletmecisi müşterisinin silahlı saldırısında yaralandı | Video