Erzurum’da silahlı dehşet! Kahvehane işletmecisi müşterisinin silahlı saldırısında yaralandı: Polis saldırganın peşinde

Olay, saat 21.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Kurtuluş Mahallesi 2'nci siteler sokak üzerinde bulunan kahvehaneye gelen bir kişi, tartıştığı işletmeci Turan A.'ya sokakta tabancayla ateş açtı.
1 KİŞİ YARALANDI
Turan A., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan Turan A., ambulansa bindirildiği sırada polise, kendisini sürekli kahvehaneye gelen müşterisinin vurduğunu söyledi.
KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR
Yaralı Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, polis, olay yerinden otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.