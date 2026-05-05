Erzurum’da zehir tacirlerine operasyon: 7 tutuklama

Giriş Tarihi: 5.05.2026 09:31

Erzurum ve Artvin’de jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonla zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. Aşkale merkezli yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çok sayıda uyuşturucu madde ve dijital materyal ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen planlı çalışmalar neticesinde Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen sekiz 8 şüpheliye yönelik Erzurum ve Artvin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 TUTUKLAMA

Operasyon sonucunda; 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, Adli makamlara sevk edilen toplam 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yapılan aramalarda; 200 gram kubar esrar, 150 gram metamfetamin, 11 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 9 adet cep telefonu, 9 adet SIM kart, 4 adet hafıza kartı ve 1 adet kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine darbe vurmak maksadıyla mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ERZURUM #ARTVİN

