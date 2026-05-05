Erzurum’da zehir tacirlerine operasyon: 7 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen planlı çalışmalar neticesinde Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen sekiz 8 şüpheliye yönelik Erzurum ve Artvin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 TUTUKLAMA
Operasyon sonucunda; 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, Adli makamlara sevk edilen toplam 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yapılan aramalarda; 200 gram kubar esrar, 150 gram metamfetamin, 11 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 9 adet cep telefonu, 9 adet SIM kart, 4 adet hafıza kartı ve 1 adet kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine darbe vurmak maksadıyla mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürecektir" denildi.