Erzurum’da zehir tacirlerine operasyon: 7 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen planlı çalışmalar neticesinde Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen sekiz 8 şüpheliye yönelik Erzurum ve Artvin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.