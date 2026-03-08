Erzurum’da zincir marketlere büyük darbe

SABAH'a konuşan Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Ertansa üzerinden yürütülen Halk Pazarı Projesi, uygun fiyatlı alışveriş imkânı sunarak büyümeye devam ediyor. Yörede üretilen ürünlerin süpermarket formatında vatandaşlara ulaştırıldığı proje, açılan 13 şubeyle Erzurum'un farklı mahallelerinde hizmet veriyor. Proje kapsamında şu ana kadar 330 kişiye istihdam sağlanırken, mağazaların cirosunun da her geçen gün arttığı belirtiliyor. Başkan Mehmet Sekmen, "Amacımız kâr değil, vatandaşın sofrasına destek olmak" diyerek projenin sosyal boyutuna dikkat çekti.

Öte yandan Erzurum'da Türkiye'nin en ucuz su tarifesini uygulayan belediyelerden biri olan Mehmet Sekmen yönetimindeki Erzurum Büyükşehir Belediyesi, gıda ve ulaşımda da düşük fiyat politikasıyla dikkat çekiyor.

"BU BİR TİCARİ FAALİYET DEĞİL, SOSYAL DENGE PROJESİ"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Halk Pazarı'nın ticari bir girişim değil, sosyal dengeyi gözeten bir proje olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bizim siyaset anlayışımız kuru söz siyaseti değildir. Bizim anlayışımız gönle dokunan, hayata değen, sofraya katkı sunan hizmet siyasetidir. Çünkü biz biliriz ki 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Bu proje üreticimizin emeğini koruyan, vatandaşımızın bütçesini gözeten ve piyasada fırsatçılığa geçit vermeyen bir adalet mekanizmasıdır. Bizim hedefimiz vatandaşımızın yükünü azaltmak. Ucuz su, ucuz ulaşım ve ucuz gıda politikasıyla halkımızın geçimine destek oluyoruz" dedi.

GIDADA YÜZDE 45'E VARAN İNDİRİM

Temel ihtiyaç ürünlerinde de önemli indirimler uyguladıklarını belirten Sekmen, Halk Pazarı'nda birçok üründe piyasanın oldukça altında fiyatlar sunduklarını söyledi.

Sekmen, "Halk pazarlarımızda vatandaşımıza yüzde 20 ile yüzde 45 arasında daha ucuz gıda sunuyoruz. Örneğin limon halk pazarında 64 lirayken zincir marketlerde 90 ile 119 lira arasında değişiyor. Patates bizde 12,5 lira, bazı marketlerde ise 20 liranın üzerinde. 30'lu yumurta 130 lira civarında, 1 kilo kıyma ise yaklaşık 599 liradan satılıyor. Aynı ürünler zincir marketlerde 800-900 liraya kadar çıkabiliyor. Bizim derdimiz aradaki bu fahiş fiyat uçurumlarını ortadan kaldırmak." diye konuştu.

Halk Ekmek uygulamasına da değinen Sekmen, "Bizde halk ekmek 9 lira. İstanbul'da 12,5 lira, bazı fırınlarda ise 18 liraya kadar çıkıyor. Hem daha hijyenik hem de daha uygun fiyatlı hizmet sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"BOYKOT ÜRÜNLERİNE YER YOK"

Halk Pazarları, sadece uygun fiyatıyla değil, yerli üretimi destekleyen ve hassasiyetleri gözeten yapısıyla da öne çıkıyor. Mağazalarda boykot kapsamındaki ürünlere yer verilmezken, yerel üreticiden doğrudan tedarik edilen ürünlerle aracılar devre dışı bırakılıyor. Sekmen, bu modelin üreticiyi de koruduğunu belirterek, "Bu sistemle üreticinin emeği korunuyor, halkımız ise piyasa şartlarının çok altında kaliteli ürüne ulaşıyor. Bu, Erzurum'un dayanışma ruhudur," dedi.

"AMAÇ KAZANANIN BELEDİYE DEĞİL HALK OLMASI"

Halk Pazarı'nın kurulmasının temel nedeninin piyasadaki fiyat dengesizliği olduğunu ifade eden Sekmen, büyük market zincirlerinin fiyat indirimi çağrılarına rağmen fiyatların düşmemesi üzerine bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Sekmen, "Vatandaşımızın durumunu gördüğümüz için bu hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Halk pazarlarını kurduktan sonra fiyatlar şehir genelinde aşağı doğru çekilmeye başladı. Amacımız belediyenin kazanması değil, halkımızın kazanmasıdır" dedi.

TÜRKİYE BU MODELİ TAKİP EDİYOR

Erzurum'un "Halk Pazarı" modeli, sınırları aşarak birçok il belediyesi için de ilham kaynağı oldu. Projenin ulusal çapta ilgi gördüğünü ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan İç Anadolu'ya, Ege'den Doğu Anadolu'ya kadar birçok vilayetimizden talep alıyoruz. Belediye başkanlarımız gelip projemizi yerinde inceliyor. Halk Pazarı, dar gelirli vatandaşımız için bir can damarıdır. Şehirde insan mutluysa, o şehir de huzurludur. Biz gönüllere yol yapmanın derdindeyiz."

YENİ HEDEF: ÜRÜNLERİ DOĞRUDAN ÜRETİCİDEN ALMAK

Projeyi daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirten Sekmen, ilerleyen süreçte ürünleri doğrudan üreticiden temin ederek fiyatları daha da aşağı çekmeyi planladıklarını ifade etti.

"Şu an alışverişimizi hal üzerinden yapıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz ürünleri doğrudan üreticiden almak. Kamyonlarla doğrudan üreticiden getirildiğinde fiyatlar daha da düşecek" diyen Sekmen, birçok şehirden Halk Pazarı modeline ilişkin bilgi talebi geldiğini de sözlerine ekledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik projeleri kapsamında hayata geçirdiği Halk Pazarı'nın, önümüzdeki süreçte açılacak yeni şubelerle kent genelinde daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.