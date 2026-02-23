Haberler Yaşam Haberleri Erzurum’da zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Erzurum’da sabah saatlerinde etkili olan sis ve kar yağışı kazaya neden oldu. 17 aracın karıştığı ilk zincirleme kazada 8’i ağır 28 kişi yaralanmıştı. Sabah erken saatlerde yaşanan ilk kazanın ardından meydana gelen ikinci zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erzurum- Erzincan kara yolu Kandilli yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Erzincan istikametine 1 otomobil, 2 TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı. 57 AB 840 Iran plakalı TIR sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. 4 yolcu ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüs sürücüsü ekiplerin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere sevk etti.

