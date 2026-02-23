Erzurum’da zincirleme trafik kazası! Hafif ticari araçlar ve tırlar birbirine girdi: 8 ağır yaralı

Erzurum'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle Gökçebük köyü yol ayrımında hafif ticari araçlar ve tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Aşkale sağlık ekipleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. Erzurum'dan da çok sayıda ambulans ve UMKE ekipleri de bölgeye yönlendirildi.