Erzurumlu şehit Üsteğmen Fatih Çelik Erzurumlu şehide veda: Nişanlısıyla ilgili o detay yürek yaktı!

Görev yaptığı Mardin'de geçirdiği kalp krizi sonrasında tedavi için kaldırıldığı hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Üsteğmen Fatih Çelik'in cenazesi, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Geçtiğimiz yıl 18 Aralık'ta Mardin'de görev sırasında kalp krizi geçiren Üsteğmen Çelik, yoğun bakımda tedavi altına alınmış, tedavisi süresince Mardin'de kalmıştı.

Tedavi için kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçiren Çelik, Mardin Midyat Devlet Hastanesi'nden Erzurum Şehir Hastanesi'ne 6 Ocak 2024'te sevk edildi. Yaklaşık 1 yıldır yoğun bakımda tedavisi süren Çelik, beyin kanaması sonucu dün hayatını kaybetmişti. Şehidin kalp krizi geçirmeden önce nişanlandığı ve nişanlısının aylarca başından ayrılmadığı öğrenildi.

Mardin 14. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan 30 yaşındaki Üsteğmen Çelik için Erzurum Narmanlı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Rüstem Can kıldırdı. Tören öncesi, Çelik'in Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konularak helallik alındı. Ardından öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Üsteğmen Çelik, Asri Mezarlık'ta gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 9. Kolordu Komutanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve çok sayıda asker katıldı.