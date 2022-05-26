Eş Sesli Kelimeler Konu Anlatımı, Sesteş - Eş Sesli Kelimeler Ve Örnek Cümleler

Eş sesli kelimeler günlük hayatımızda sık sık karşımıza çıkar. Türkçe içerisinde birçok farklı eş sesli kelimeler yani diğer anlamıyla sesteş kelimeler bulunur. Bu kelimelerin farkını anlayabilmek için ise cümle içerisinde kullanmamız gerekmektedir. Sesteş kelimeler hem yalın hem de ek almış olarak günlük dilde kullanılmaktadır. Dilimizde birden çok sesteş kelime yer almaktadır. İşte eş sesli kelimeler konu anlatımı ile eş sesli sözcük örnekleri!

EŞ SESLİ KELİMELER KONU ANLATIMI

Eş sesli kelimeler konu anlatımı ile öğrenebilmek mümkündür. Bilindiği üzere farklı anlamlara gelseler dahi yazılış ve okunuşları aynı olan sözcükler eş sesli sözcükler olarak bilinir. Bu sözcüklerde aynı harfler kullanılır ve aynı şekilde kelime oluşturulur. Sesteş sözcüklerde kelimeler aynı olsa bile cümleye dikkatli bakıldığı zaman kelime anlamlarının birbirinden farklı olduğunu anlamanız mümkündür.

EŞ SESLİ KELİMELER NEDİR?

Eş sesli kelimeler yazılış ve okunuş bakımından aynı olan kelimelerdir. Fakat anlamları birbirinden farklıdır. Bu kelimelere eş sesli veya sesteş kelime denir. Kısaca eş sesli kelimeler bir kelimenin birden fazla anlam barındırmasıdır.

SESTEŞ SÖZCÜKLERİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILAN ÖRNEKLERİ:

Örnek:

Yılanı gören at birden şaha kalktı.

Mutfaktaki bozulmuş malzemeleri çöpe at.

Örnek:

Numarayı bir deftere yaz.

Bu yaz yurt dışına gideceğim.

Örnek:

Yaralanan asker kan kaybetti.

Güler yüzüne kandım.

EŞ SESLİ KELİMELER 3. SINIF KONU ANLATIMI

Eş sesli kelimelerde kelimenin yazılışı aynı olurken anlamları farklıdır. Yani aynı şekilde yazılar ve aynı şekilde okusalar bile, mutlaka taşıdıkları anlam temel anlamları olmalıdır. Aşağıda eş sesli kelime örnekleri yer alıyor.

-Çocuklar dereyi geçip de çayda boğulmuşlar.

Bu gece yaşlıların çay içeceği tuttu.

-Ey Filistin, kar toprağını…

Bu akşam ülkenin tamamında kar yağacağını söylediler.

-Bana böyle kuru bilgilerle gelmeyesin.

Bahçedeki kuru otları kesmemiz gerekiyor.

-Buraya kadar boğazı yüzerek gelmişler.

Ben olsam ona hiç yüz vermem.

50 TANE EŞ SESLİ KELİME

1-Ayakkabının bağı çözülmüş.

Amcamlar üzüm toplamak için bağa gitmişler.

2-Her yaz köye tatile gideriz.

Okul arkadaşıma mektup yazdım.

3-Elektrikli bisiklet dik yokuşları çıkamıyor.

Yangında zarar gören ormanlık alana yeni fidanlar diktik.

4-Başına gelenleri içtenlikle anlattığına eminim.

Terli terli soğuk su içmemelisin.

5-Karıncalar evin her yanını sarmış.

Sorumsuz piknikçiler yüzünden ormanımız yandı.

6- Ak saçlı tatlı bir ihtiyar bize adresi tarif etti.

Bu su neden boşa akıyor?

7- Düğünde allı pullu elbisesiyle dikkat çekiyordu.

Kış için yeni bir kazak aldım.

8- Para lafını duyunca anında yanımızda bitti.

Bugün ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için toplandık.

9-Çuvalları taşırken belini incitmiş.

Toprağı kazacağız ama bir tane bel bulamadık.

10- Ağzı yüzü bere içinde eve geldi.

Hava soğuk; bereni takmadan dışarı çıkma.

11- Organizasyon için bin tane plastik tabak sipariş ettiler.

Nasrettin Hoca bindiği dalı kesiyormuş.

12- Yemekten sonra çay içelim.

Piknik için çay kenarında gölge bir yer arıyoruz.

13- Bisikletten düşüp dizini yaralamış.

Kitapları raflara güzelce dizdi.

14 Ayran dolu sürahiyle yanımıza geldi.

Gece yağan dolu araçlarda maddi zarara neden oldu.

15- Her gece düşümde seni görüyorum.

Elindeki tepsiyi yere düşürdü.

16- Akşam yemeği için ek olarak muhallebi de yaptım.

Domates tohumlarını geçen hafta ektik

17- Kahvaltıda gül reçeli bile vardı.

Niçin güldüğünü hiçbirimiz anlamadık.

18- Her işte bir hayır vardır.

Hayır, bisikletime binemezsin.

19- Bana kara diyen dilber; gözlerin kara değil mi?

Karaya çıktığımızda ilk işimiz vatan toprağını öpmek oldu.

20- Yemekten sonra kazları beslemek için bahçeye çıktı.

Belediye yine sokağı kazacakmış.

21- Bugün yağmur çok fazla yağdı.

Annem bugün yemeklerde yağ kullandı.

22- Marketten 3 tane ekmek aldım.

Bugün tohum ekmek için tarlaya gideceğim.

23- Ayının inine girme gerçekten çok tehlikeli.

Merdivenlerden düşmemek için dikkatli şekilde inmeniz gerekiyor.

24- Dik yokuştan araba çıkmaz.

Öğrenciler evlerinin önüne ağaç dikti

25- Çocuklar az daha çayda boğuluyordu.

Şöyle bir bardak çay koy da içelim.

26- Hadi şöyle bir denizde yüz de gel.

Sakın ona yüz verme.

27- Nehrin karşısında geçebilmek için bir sal yapmaya başladı.

Hayvanları otlamaya salıp gölge bir yere oturdu.

28- Yılanı gören at birden şaha kalktı.

Mutfaktaki pislikleri çöpe at.

29- Küçücük bir kara parçası için savaş çıkacaktı.

Senin kara gözlerin aklımı başımdan aldı.

30-Kadının sol eli kapıya sıkışmış.

El sözüne kanıp da yuvanı yıkma.

31- Düğün evine hangi yoldan gideceğiz?

Sinirinden annesinin saçını yolmuş.

32 -Çiftlikteki atların bakımıyla kim ilgileniyor?

Canı bir şeye sıkıldığında suya taş atar.

33- Okulunuzda kaç tane bilgisayar var?

Yaylaya gece yarısı varmışlar.

34- Köylü kadınlar çayın kenarında çamaşır yıkıyorlar.

Yemeğin üzerine bir bardak demli çay iyi gider.

35- Altınlarını sandığın içine saklamış.

Terli terli buzlu su içmiş, sonra da hastalanmış.

37- Küçük bir salla karşı kıyıya geçtik.

Çocuğu hemen bakkala sal, kahve ile şeker alsın.

38- Kır saçları soğukta uçuşuyordu.

Vazoya kır çiçeklerini koyduk.

39- Dik yokuştan araba çıkmaz.

Öğrenciler evlerinin önüne ağaç dikti.

40-Benim çok fazla futbol topum var.

Anneme eve benden önce vardı.

41-Yolcular yatın üzerinde keyifle denizi izliyordu.

Uykusu gelen Merve hemen yatağına yattı.

42- Çayın kenarındaki ormanda ailece piknik yaptık.

Babam akşam yemekten sonra çay içmeyi sever.

43-Ayşe öğretmenin tahtaya yazdığı problemi çözdü.

Yaz tatili geldiğinde denize gidip bol bol yüzeceğim.

44- Anne kaz, yavrularının çıkmasını bekliyordu.

Okulda fidan dikmek için toprağı kazdık.

45- Çoban sürüsünde bin tane koyun olduğunu söyledi.

Okula gidip gelirken bisiklete biniyorum.

46- Paten kayan Mine dengesini kaybedince yere düştü.

Can düşünde annesinden alacağı hediyeleri görüyordu.

47- Top oynarken düşen Tarık'ın dizi çok acımıştı.

Örüntü oluşturmak için boncukları dizdik.

48-Kaptan ufka bakıp "Kara göründü !" diye bağırdı.

Geceleyin kara kedinin sadece gözleri görünüyordu.

49- Agaç dallarına konan mavi kuşlar neşeyle ötüyordu.

Yüzmeyi çok seven İbrahim koşarak suya daldı.

50- Ocakta pişen yemeğin kokusu odama geliyordu.

12 ayı saymaya ilk ay olan "Ocak" ayından başlarız.

100 TANE EŞ SESLİ KELİME

Al

Bin

Kır

Yan

Çay

Dil

Yaz

El

Zar

Yat

Yazma

Yar

ünlü

Yaş

Yüz

Yat

Top

Tabiat

Tavşan

Toka

Satır

Sakin

Saz

Sıra

Soy

Saf

Saç

Şiş

Soluk

Seri

Ocak

Öz

Pas

Patron

Pay

Pike

Pazı

Pazar

Pirinç

Mayıs

Manda

Maskara

Mil

Makam

Mayıs

Mantar

Kanepe

Kara

Kart

Kahve

Kaş

Katı

Kaz

Kese

Kıta

Koca

Koy

Kupa

Kurulum

Kuşak

Lama

Kap

Han

Hal

Harp

Hayat

Hayır

İn

İç

İt

Ek

El

Er

Gam

Ekmek

Güç

Gül

Çelik

Çil

Devir

Dil

Diz

Dolu

Don

Düş

Asma

Arz

At

Ağ

Ay

Atlet

Aşı

An

Alay

Ak

Ağız

Açma

Açık

Aç

Bahar