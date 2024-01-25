Besin kaynakları açısından zengin olan dünya üzerinde, farklı kültürler ve coğrafyalar farklı besin alışkanlıklarını benimsemektedir. Bu alışkanlıklar, sadece lezzet tercihleriyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda dinî inançlara ve geleneklere de dayanmaktadır. Eşek eti tüketimi de İslam dini çerçevesinde ele alındığında akla "Eşek eti yenir mi, dinimizde eşek eti haram mı, caiz mi?" gibi sorular gelir.

Eşek Eti Yenir Mi?

Eşek eti tüketimi genel olarak dünya genelinde sınırlıdır ve birçok kültürde yaygın değildir. Bunun birkaç nedeni vardır. İlk olarak, eşekler genellikle çalışma hayvanları olarak kullanıldıkları için, onları kesip etlerini tüketmek, bu hayvanların işlevselliğini kaybetmesine ve bu da tarım veya taşıma gibi günlük yaşam faaliyetlerinde sorunlara neden olabileceği düşünülür.

Diğer bir neden, bazı kültürlerde eşeklerin kutsal kabul edilmesi veya onlara karşı bir saygı duygusu olmasıdır. Bu durumda, eşek eti tüketimi dini veya kültürel nedenlerle reddedilebilir.

Ayrıca, sağlık ve güvenlik endişeleri de eşek eti tüketimini etkileyebilir. Eşek eti, diğer hayvanların etlerine kıyasla daha az yağ içerebilir ve bu da onu bazı kültürlerde tercih edilmeyen bir besin yapabilir.

Ancak, her ülkenin ve kültürün beslenme alışkanlıkları farklıdır ve bazı bölgelerde eşek eti tüketimi kabul görmüş bir uygulama olabilir. Bu durumda, eşek eti genellikle belirli hazırlık yöntemleriyle pişirilir ve yerel geleneklere uygun olarak servis edilir. Sonuç olarak, eşek eti tüketimi genel olarak bireylerin kültürel, dini ve kişisel tercihlerine bağlı olarak değişebilir.

Dinimizde Eşek Eti Haram Mı, Caiz Mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde;

İslam dini, insanları maddi-manevi zarar ve kötülüklerden korumak için birtakım kurallar koymuş; zararlı, kötü ve pis şeyleri yasaklamış; temiz ve faydalı olanları ise helal kabul etmiştir (Bkz; Bakara, 2/168, 173; A'raf, 7/157).

Bu kapsamda bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından eşek etinin yenilmesi haram kılınmıştır (Bkz; Buhari, Megazi 38; Müslim, Nikah 29).

İslam alimlerine göre hayvanların sütünün içilmesinin hükmü, etlerine tabidir. Buna göre eti yenen hayvanların sütünün içilmesi caiz, eti yenmeyen hayvanların sütünün içilmesi ise caiz değildir (Merğinani, el-Hidaye, IV, 78; İbn Kudame, el-Muğni, IX, 425). Buna göre, eşek etinin yenilmesi caiz olmadığından sütünün içilmesi de caiz değildir.