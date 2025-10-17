‘Eşek gibi bakacaksın’ sözü yargıyı ikiye böldü

Yargıyı ikiye bölen olay 2019 yılında Sivas'ta yaşandı. Nazım K., babasını muayene ettirmek için götürdüğü hastanede muayene sırası beklerken başka hastaların sıra beklemeden doktor odasına alındığı iddiasıyla görevli hemşireyle tartışmaya başladı. Bu sırada Uzman Doktor M.E., hasta seçme hakkının bulunduğunu ve getirdiği hastaya bakmayacağını söylemesi üzerine Nazım K., "Eşek gibi bakacaksın, bakma da göreyim" ifadelerini kullandı.

SUÇLU BULUNDU

Yaşananların ardından doktor, Nazım K.'dan şikâyetçi oldu. Sivas 6. Asliye Ceza Mahkemesi, sözleri hakaret kabul ederek sanığa "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezası verdi. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 26 Şubat 2025 tarihli kararında, sanığın sözlerinin nezaket dışı ve kaba olduğunu, ancak doktorun onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek düzeyde bulunmadığını belirterek mahkûmiyet kararını bozdu. Yargıtay'ın kararında "eşek gibi" sözcüğüyle ilgili olarak Türk Dil Kurumu'nun Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde "kaba, düşüncesiz" şeklinde açıklamaya yer verildiği belirtildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sözlerin hakaret niteliğinde olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 14 Mayıs 2025 tarihli yeni kararında itirazı oy çokluğuyla reddetti. Dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Ceza Genel Kurulu'nun verdiği kararın ardından "eşek gibi" sözünün hakaret olup olmadığı kesinlik kazanacak.