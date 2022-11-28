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Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:41 Son Güncelleme: 28.11.2022 10:41

Esenceli Köyü Nerede? Yol Tarifi İle Şile Esenceli Köyü Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Esenceli Köyü nerede sorusu, bu köye ziyarette bulunacak olan bireyler tarafından merak edilmektedir. Günü birlik geziler ve kamp için sıklıkla tercih edilen Esenceli Köyü Kamp Alanı’na nasıl gidilir merak ediyorsanız doğru adrestesiniz, çünkü bu içeriğimizde hem Esenceli Köyü hangi ilçeye bağlı sorusunun hem de Esenceli Köyü konumu ve Esenceli Köyü kamp alanı giriş ücreti hakkında detaylara yer verdik.

Esenceli Köyü Nerede? Yol Tarifi İle Şile Esenceli Köyü Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Esenceli Köyü nerede hangi ilde gibi merak edilen detayları incelemek, Esenceli Köyü'ne gidecek kişiler için faydalı olacaktır. Özellikle kamp yapmak isteyen tatilciler, yazımızda yer alan Esenceli Köyü Kamp Alanı'na nasıl gidilir bölümüne ve Esenceli Köyü kamp alanı giriş ücreti hakkında derlediğimiz bilgilere mutlaka göz gezdirmeli. Tabi tüm bunların yanı sıra Esenceli Köyü konumu nerededir? Esenceli Köyü hangi ilçeye bağlı sorularının yanıtlarına da siz değerli okurlarımız için değindik.

Esenceli Köyü Nerede, Hangi İlçeye Bağlı?

Esenceli Köyü, İstanbul ilimizin Şile ilçesi sınırları içinde yer alan yeşil ormanın ve dingin baraj huzurunun bir arada olduğu sakin bir köydür. Şehir hayatından, trafik ve iş stresinden bir süre uzaklaşmak için Esenceli Köyü'nde vakit geçirmek çok doğru bir tercih olacaktır. Hane ve nüfus sayısı oldukça az olduğu için, doğal güzelleri tahrip olmamış ve gerçek manada huzurlu bir köy olan Esenceli Köyü'nde hem günü birlik hem de kamp yaparak vakit geçirmek mümkün.

Esenceli Köyü Kamp Alanı'na Nasıl Gidilir?

Kent hayatının gürültüsü ve stresli yaşam koşullarında bir süre uzaklaşmak kime iyi gelmez ki? Hele de bu süreçte doğa ile baş başa kalmanın ruha ve bedene çok iyi gelecek olduğu tartışılmaz bir gerçek. Kamp tatili tam da bahsi geçen, huzurlu ve doğayla iç içe sakin vakitler geçirmek için sıklıkla tercih edilen bir aktivitedir. Kamp severlerin bilhassa İstanbul'da ikamet edenler, severek gittiği kamp alanlarından birisi de Esenceli Köyü Kamp Alanı'dır. İstanbul merkeze yakın olması ayrıca olabildiğince sessiz sakin bir konumda olması, bu kamp alanının en güzel yönlerindendir. Alana ulaşmak için özel araç tercih edildiyse, öncelikle Şile otoyoluna çıkılması gerekiyor. Yol üzerinde Avcıkoru Tabiat Parkı geçildikten hemen sonra, Kömürlük köyü tabelası takip edilip yolun devamında sağ tarafta bulunan Esenceli Köyü yoluna girilmesi gerekiyor. Bu yolda dümdüz devam edildiği takdirde Esenceli Köyü'ne ulaşılmış olunacaktır. Toplu taşıma ile gidecek olanlar ise, Harem'den kalkan Esenceli Köyü minibüslere binebilir ya da İETT 139D numaralı otobüslere binerek Esenceli Köyü yakınlarında inebilirler.

Esenceli Köyü'nde kamp kurmak için müsait alanların hepsi ücretsizdir. Ancak bu alanlarda duş, WC, soyunma kabini gibi gereksinimleri karşılamak için imkan bulunmaktadır.

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Esenceli Köyü Nerede? Yol Tarifi İle Şile Esenceli Köyü Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?
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