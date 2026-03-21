Esenler Belediyesi’nden çocuklara bayram müjdesi

Esenler Belediyesi, Ramazan Bayramı için çocuklara ücretsiz oyun ve etkinlik alanı kurdu. Dörtyol Meydanı'ndaki "Çocuk Oyun ve Etkinlik Alanı", bayramın ilk gününde yoğun ilgi gördü. Aileleriyle gelen çocuklar gün boyu sanal gerçeklik oyunları, Formula 1 ve kano simülatörleri, penaltı atışı, şişme parkurlar, basketbol, air hokey, yüz boyama ve yarışmalar gibi çeşitli aktivitelerle eğlendi. Tüm etkinliklerden ücretsiz faydalanmak mümkün. Aileler için hazırlanan ESKAFE alanlarında dinlenme ve sosyalleşme imkânı sunuldu, böylece bayram çocuklar ve aileler için keyifli bir buluşma ortamına dönüştü. Vatandaşlar, kapsamlı ve ücretsiz organizasyon için memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Mehmet Tevfik Göksu'ya teşekkür etti. Göksu, çocukların bayramı dolu dolu geçirmelerini sağlamak istediklerini belirterek, "Bayramlar paylaşmanın ve sevincin en güzel yaşandığı zamanlardır. Çocuklarımızın tebessümü en büyük mutluluğumuz" dedi. Etkinlik alanı bayram süresince hizmet vererek çocuklara eğlenceli ve güvenli bir ortam sağlıyor, ailelerin de birlikte vakit geçirebildiği sosyal bir buluşma noktası oluşturuyor.