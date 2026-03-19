Esenler Belediyesi’nden kabir ziyaretleri için ücretsiz servis hizmeti

Esenler Belediyesi, Arife günü ilçedeki vatandaşlar için mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti sağladı. Araçlar 09.00 ve 13.00 saatlerinde Esenler Dörtyol Meydanı'ndan hareket etti. Ücretsiz ulaşım desteğiyle Yayla, Yeşil Yayla, Ayazağa, Kayabaşı ve Kilyos Mezarlıkları ziyaret edildi. Kabir ziyareti yapan 400 vatandaş, hayatını kaybeden yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Vatandaşlar her yıl tekrarlanan bu hizmetten dolayı Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'ya ve belediyeye teşekkür etti.

VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN

Belediyenin sunduğu ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanan Emine Karaca, "Bayram öncesi annemin kabrini her zaman ziyaret etmeye özen gösteririm. Belediyemizin desteğiyle kolaylıkla mezarlığa gideceğim. Dualarımı edip, mezarını temizleyeceğim. Sevdiklerimiz aramızda olmayınca bayramların tadı eksik kalıyor. Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin, herkesin bayramı huzur içinde geçsin" ifadelerini kullandı.