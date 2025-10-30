Esenler Gazze’ye yardım gemisi gönderiyor

Esenlerli esnafların katılımıyla "Bugünkü Kazancım Gazze İçin" kampanyası kapsamında anlamlı bir dayanışmaya öncülük eden Esenler Belediyesi, bu kez içerisinde temel yaşam malzemelerinin bulunduğu bir gemiyi Gazze'ye ulaştırmaya hazırlanıyor. "Sen de Destek Ol, Gemimize Umut Yükle" sloganıyla gerçekleşen kampanya kapsamında Esenler halkı yine anlamlı bir dayanışma örneği gösterecek. Kampanya ile içerisinde dayanıklı gıda maddeleri, bakliyat, sıvı yağ, battaniye, çocuk maması, çocuk bezi ve kullanılmamış giysilerin yer aldığı yardım kolileri, Gazze halkına ulaştırılmak üzere gemiyle yola çıkacak.

BU BİR İYİLİK YOLCULUĞU

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, yardım seferberliğiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Esenler'de geçtiğimiz aylarda düzenlediğimiz 'Bugünkü Kazancım Gazze İçin' kampanyasında, esnaflarımız bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışlayarak büyük bir kardeşlik örneği sergilemişti. Şimdi o gönülden gelen iyiliği bir adım daha büyütüyor, Gazze'ye uzanan bir iyilik yolculuğuna çıkıyoruz. Gazze'de çocuklar aç, anneler çaresiz, şehir yıkık dökük ama biz biliyoruz ki umut asla bitmez. Bu gemi; insanlığın, kardeşliğin ve merhametin gemisidir. Esenler halkının gönlünden çıkan her yardım, Gazze'de bir yüreğe dokunacak. Biz bu gemiyi sadece malzeme yüklü değil, dualarımızla, sevgimizle, kardeşliğimizle gönderiyoruz." Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, Esenler Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden ya da 444 00 73 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabiliyor.