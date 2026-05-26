Esenler Otogarı’nda bayram denetimi

Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geniş çaplı uygulama yaptı.

DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Denetimlerde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler durdurularak sürücü belgeleri, araç evrakları ve emniyet kemeri kontrolleri gerçekleştirildi. Yolcuların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda trafik kurallarına uyulması konusunda sürücülere uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, bayram süresince şehir genelinde trafik ve asayiş denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.