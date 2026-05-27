Esenler Otogarı’nda bayram denetimi

Giriş Tarihi: 27.05.2026

Semih KARA Semih KARA
Kurban Bayramı nedeniyle şehirlerarası yolcu yoğunluğunun arttığı Esenler Otogarı'nda polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda otobüsler tek tek durdurularak sürücü ve yolcular kontrol edildi. Denetimlerde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler durdurularak sürücü belgeleri, araç evrakları ve emniyet kemeri kontrolleri gerçekleştirildi. Yetkililer, bayram süresince şehir genelinde trafik ve asayiş denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Ekipler, kent genelinde de trafik denetimi gerçekleştirdi. Öte yandan Esenler Otogarı'nda otobüs tamircisi olarak çalışan Senagal uyruklu Fallou Gueye, arızalanan bir otobüsü tamir ettiği sırada altında kalarak hayatını kaybetti.
