Esenler’de abdest alan cami imamının cüzdanını çaldılar

Olay, 22 Şubat Perşembe günü Esenler Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Camiye giden imam F.O., ceketini şadırvandaki askılığa astı. Bir süre sonra ceketinin cebindeki cüzdanın olmadığını fark eden F.O., polise giderek şikayetçi oldu. Şikâyet üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini izledi. Görüntülerde biri kadın 2 kişinin camiye girdiği, erkek şüphelinin askıdaki ceketin cebinden cüzdanı çaldığı anlar yer aldı.

Görüntülerin ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin A.A. ile D.K. oldukları belirlendi. Şüphelilerden A.A., aynı gün Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. A.A.'nın çaldığı cüzdan ve içerisindeki 5 bin 450 lira, banka kartları ile kredi kartları ele geçirilerek sahibine teslim edildi. A.A.'nın daha önce de birçok hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.