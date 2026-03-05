Esenler’de çocuklar cami iftarında buluştu

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen cami iftarı programı bu yıl da anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Esenler Müftülüğü ile birlikte organize edilen program kapsamında Hz. Ebubekir Camii'nde 300 çocuk ve genç iftar sofrasında bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada çocuklar ve gençler, cami ortamında birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

TAYFA'DAN ÇOCUKLARA RAMAZAN SOFRASI

Esenler Belediyesi'nin gençlik oluşumu Tayfa tarafından organize edilen cami iftarı programında genç gönüllüler, 300 çocuk için iftar sofraları hazırladı. Yoğun katılımın olduğu programda iftar sofraları yalnızca cami içinde değil, cami avlusu ve çevresinde de kuruldu. Çocuklar ve gençler aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı.