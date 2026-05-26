Haberler Yaşam Haberleri Esenler'de dehşet ölüm: Senegalli oto tamirci otobüsün altında kaldı
Giriş Tarihi: 26.05.2026 13:29

Esenler Otogarı'nda otobüs tamircisi olarak çalışan Senegal Uyruklu Seringue Fallou Gueye, arızalanan bir yolcu otobüsünü tamir ettiği sırada altında kalarak hayatını kaybetti. Gueye'nin cenazesinin Senagal'e defnedileceği öğrenildi. Gueye'nin arkadaşı Karim Diop, “Otobüs firması yardım etmedi, arayıp sormadı. Cenazeyi Senegal'e götürmek için 4 bin dolar lazım. Bu bir iş kazası” dedi.

Olay, 20 Mayıs 19.00 sıralarında Esenler Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, otogardan hareket eden bir yolcu otobüsünün şoförü bir süre sonra yolda durdu, aracın çalışmaması üzerine seyyar oto elektrik tamircisi Senegal uyruklu Seringue Fallou Gueye'yi çağırdı.

OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Otobüsü kriko yardımıyla kaldırıp altına giren Gueye, bir süre sonra otobüsün üstüne düşmesiyle birlikte tonlarca ağırlığın altında kaldı. Çevredekiler yardıma koşarken, vatandaşlar kriko yardımıyla Gueye'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gueye, sabah saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

CENAZESİ SENAGAL'E GÖNDERİLECEK

İş kazasında hayatını kaybeden Seringue Fallou Gueye'nin cenazesi, arkadaşları tarafından teslim alındı. Cenazenin Senagal'e gönderileceği öğrenildi.

"OTOBÜS FİRMASI BİZE YARDIM ETMEDİ"

Otobüs firmasının yardım etmediğini belirten arkadaşı Diop, "Bize yardım edilmesini istiyorum. Otobüs firması yardım etmedi, arayıp sormadı. Bu bir iş kazası. Bize yardım edilmedi. Cenazeyi götürmek için 4 bin dolar lazım. Arkadaşımın Senegal'de 4 çocuğu vardı. Onlar da zor durumdalar. Arkadaşları olarak üzgünüz. Devletten yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

