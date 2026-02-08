Esenler’de emekliye sosyal destek kartı

Esenler Belediyesi, "Emekli Sosyal Destek Kartı" uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama kapsamında, Esenler'de ikamet eden tüm emeklilerin temel ihtiyaç harcamalarına katkı sunulacak. Aynı zamanda emeklilerin sosyal hayata daha aktif katılımı teşvik edilerek toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Emeklilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.