Esenler’de gençler ramazanın ruhunu okullarına taşıyor

Esenler Belediyesi öncülüğünde ilçedeki liselerde yürütülen "Görevimiz Ramazan" projesi, eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında öğrenciler, Ramazan'ın manevi atmosferini okul ortamına taşıyarak paylaşma, yardımlaşma ve merhamet değerlerini uygulamalı etkinliklerle pekiştiriyor.

OKULLARDA RAMAZAN ALANLARI VE İYİLİK ÇALIŞMALARI



Her okulda oluşturulan "Ramazan Alanları", öğrencilerin katkılarıyla süslenerek manevi buluşma noktalarına dönüştürüldü. İyilik ve yardımlaşma faaliyetleri, dayanışma kampanyaları ve gönüllülük çalışmalarıyla gençler toplumsal sorumluluk bilincini güçlendiriyor.





MAZLUM COĞRAFYALAR İÇİN FARKINDALIK



Proje kapsamında düzenlenen farkındalık çalışmalarıyla, dünyanın farklı bölgelerinde zulüm altında yaşayan toplumlara dikkat çekiliyor. Öğrenciler, empati ve küresel sorumluluk bilinci kazanarak Ramazan'ın merhamet iklimini daha derinden hissediyor.





İFTAR SOFRALARINDA BİRLİK RUHU



Ramazan hedef oyunları, okul iftarları ve salon programlarıyla öğrenciler hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiriyor. Esenler'de 17 lisede hayat bulan "Görevimiz Ramazan" projesi, gençlerin değerlerle büyüdüğü örnek bir dayanışma modeli olarak dikkat çekiyor.