Esenler’den Gazze’ye 10 bin kişilik iftar sofrası

Esenler Belediyesi, mübarek Ramazan-ı Şerif'in bereketini bu yıl da Gazze halkıyla paylaştı. Gazze ile kardeş şehir olan Esenler Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle Gazze'de toplam 10 bin kişiye iftar yemeği ikram etti. Bölgede yaşanan zorluklara rağmen gerçekleştirilen organizasyonla iftar sofraları kuruldu, Ramazan'ın paylaşma ruhu Gazze'de de yaşatıldı. Program kapsamında okunan ilahiler eşliğinde çocuklar ve aileler Ramazan akşamının manevi atmosferini hep birlikte yaşadı. Türk bayrakları gölgesinde kurulan sofralarda Gazzeliler, hem iftar yaptı hem de düzenlenen programla moral buldu.

KARDEŞLİK BAĞIMIZI GÜÇLENDİRDİK

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Ramazan'ın dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayarak Gazze halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ramazan ayı, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi. Bugün Gazze'de kardeşlerimiz savaşın, yıkımın ve büyük bir insani krizin ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Esenler olarak Gazze ile kurduğumuz kardeşlik bağını sadece sözle değil, somut çalışmalarla da güçlendirmeye devam ediyoruz. Deniz Feneri Derneği ile birlikte kurduğumuz iftar sofralarıyla Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Dualarımız ve desteğimiz her zaman Gazze'deki mazlumlarla."