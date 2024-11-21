Esenyurtlu anne ve babalar artık daha bilinçli!

Esenyurt Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde toplumsal bilinçlenme ve çocuk haklarının korunmasına yönelik farkındalık eğitimi düzenledi. Uluçınar Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen Çocuk İhmal ve İstismarı Farkındalık Eğitimi'nde istismara açık durumlar, alınabilecek önlemler ve Türk Ceza Kanunu'na göre istismarın cezai müeyyideleri başlıklar halinde anne ve babalara anlatıldı.

Sosyolog Özlem Yıldırımcan Akkaya'nın konuşmacı olarak katıldığı seminerde çocuk hakları konusu tüm yönleriyle ele alındı. Aileler, istismar ve ihmal çeşitleri, cinsel istismara uğramış çocukların yaşadığı psikolojik süreçler, istismarcıların nasıl fark edilebileceği, pedofili ve ensest ilişkilerle ilgili de bilgilendirildi. Bu tür farkındalık çalışmalarının çocuk haklarının korunmasına yönelik toplumsal bilincin artırılmasında önemli olduğunu ifade eden aileler, eğitimi düzenleyen Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.