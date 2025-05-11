Esenyurtlu anneler Anneler Günü’nde eğlenceye doydu

Esenyurt Belediyesi, Anneler Günü'nde ilçede yaşayan kadınlara unutulmaz bir gün yaşattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Esenyurt Mesire Alanı'nda düzenlenen piknik programı, sabahın erken saatlerinde başladı ve gün boyu devam etti. Binlerce kadının katıldığı etkinlik, coşkulu atmosferi ve dolu dolu içeriğiyle şenlik havasında geçti.

BAŞKAN VEKİLİ CAN AKSOY'DAN ANNELER GÜNÜ SÜRPRİZİ

Programa katılan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, piknik alanını gezerek vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Kadınların Anneler Günü'nü kutlayan Aksoy, hem iyi dileklerini iletti hem de belediyenin kadınlara yönelik projeleri hakkında bilgi verdi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Aksoy, Esenyurt'un kadın dostu bir kent haline gelmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

PİKNİKTE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Etkinlik boyunca kadınlar hep birlikte halaylar çekti, geleneksel oyunlar oynadı ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Belediyenin ikramları eşliğinde yapılan piknikte annelere özel hediyeler de dağıtıldı. Katılımcılar, uzun süredir böylesine kapsamlı ve özenli bir etkinliğe katılmadıklarını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

"HANIMELİ SOKAĞI KADINLARIN HİZMETİNDE OLACAK"

Etkinlikte konuşan Başkan Vekili Aksoy, kadınların sosyal ve ekonomik yaşama daha aktif katılımını desteklediklerini belirtti. Bu kapsamda hayata geçirilecek projelerden bahseden Aksoy, "Eski belediye binamızın alt katlarını sanat atölyelerine dönüştürüyoruz. Kadınlarımızın el emeği ürünlerini sergileyip satabilecekleri Hanımeli Sokağı çok yakında hizmete açılacak. Ayrıca yeni kurs merkezleri ve sosyal tesislerle kadınlarımızı her alanda destekleyeceğiz" dedi.

KADIN VE ÇOCUK HASTANESİNE İLK ADIM

Aksoy ayrıca, Esenyurt'a kazandırılması planlanan Kadın ve Çocuk Hastanesi ile ilgili de müjdeli haberi paylaştı. Gökevler Mahallesi'nde 50 dönümlük bir arazi üzerine kurulması planlanan hastane için Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Aksoy, sağlık hizmetlerine erişimin daha da kolaylaşacağını ifade etti.

ÇEVREYE DUYARLI KADINLARA TEŞEKKÜR

Sıfır Atık projelerine de değinen Aksoy, kadınlardan çevre duyarlılığı konusunda destek istedi. Geri dönüşümden elde edilecek gelirlerin, kadınların kullanabileceği dijital kartlara yükleneceğini söyleyen Aksoy, bu sistemin aile bütçesine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

ÇOCUKLAR İÇİN YAZ OKULLARI YOLDA

Etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Belediye, yaz aylarında açılacak yaz okulları ve yüzme kurslarıyla çocuklara hem eğlenceli hem eğitici bir tatil dönemi sunmayı planlıyor. Aksoy, "Çocuklarımızın kaliteli zaman geçirmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz," diye konuştu.

KADINLARDAN BAŞKAN VEKİLİ AKSOY'A TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılan kadınlar, Esenyurt Belediyesi tarafından organize edilen Anneler Günü programının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, emeği geçenlere ve özellikle de organizasyona ev sahipliği yapan Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür etti.