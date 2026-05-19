Esenyurtlu gençler 19 Mayıs’ta Çanakkale’de tarihle buluştu

İstanbul Valisi Davut Gül ve Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, daha önce Cemil Meriç Kütüphanesi'nde düzenlenen kariyer programında gençlere Çanakkale gezisi sözü vermişti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında, tarihi ve manevi değeri büyük olan Çanakkale ziyaret edilerek milli mücadele ruhu yerinde yaşatıldı. Gezi boyunca gençler, başta Çanakkale Şehitliği olmak üzere kentin önemli tarihi noktalarını görme fırsatı buldu. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, Çanakkale Zaferi'nin kahramanlık destanı gençlere anlatıldı. Esenyurt Belediyesi yetkilileri, gençlerin tarih bilinci kazanması ve milli değerleri yakından tanıması amacıyla sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini belirtti. 19 Mayıs'ın anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilen gezi, gençlerden büyük beğeni topladı. Geziye katılan gençler, desteklerinden dolayı Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür etti.

