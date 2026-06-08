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Giriş Tarihi: 8.06.2026 01:38

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatıyı saran alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

DHA
Esenyurt’ta 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı
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Yangın, Örnek Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1352 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısından yükselen alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada mahalle sakinleri binada oturanları uyararak dışarı çıkmalarını sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ESENYURT

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Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı
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