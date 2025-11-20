Esenyurt’ta acı olay: 13 yaşındaki Eren evde ölü bulundu! ’Çocuğumun bir şeyi yoktu’

Savcı bey sürec in devam ettiğini söyledi. Şu an zehirlenme şüphesi üzerinde duruyorlar. Yemek söylediğim iz yer belli. Aynı yerden yemek sipariş edip zehirlenen kimseyi duymadım. Kimsenin ekmeğiyle de oynayamam. Rapor çıkmadan bir şey demem yanlış olur. 6-7 ay önce de 21 yaşındaki kızımı kaybettim. Kimseyi suçlayamam, adli tıp raporu çıkar ona göre cezası olan cezasını çekecek" dedi.