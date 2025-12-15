Esenyurt’ta acı olay: 21 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti! Sahte alkol mü öldürdü?

Acı olay, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşında Muhammed Yıldız, alkol aldıktan sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ÖLÜMÜNDE SAHTE ALKOL ŞÜPHESİ VAR
Olay sonrası hastane önünde şahsın yakınları toplanırken, polis ekipleri tedbir amacıyla güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Ailesi Yıldız'ın sahte alkolden zehirlendiğini savunurken, nihai karar otopsiden sonra belli olacak.