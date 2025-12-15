Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta acı olay: 21 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti! Sahte alkol mü öldürdü?
Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:03

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yakınları sahte alkol nedeniyle zehirlendiğini savunurken, cenaze otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

İHA Yaşam
Acı olay, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşında Muhammed Yıldız, alkol aldıktan sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜMÜNDE SAHTE ALKOL ŞÜPHESİ VAR

Olay sonrası hastane önünde şahsın yakınları toplanırken, polis ekipleri tedbir amacıyla güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Ailesi Yıldız'ın sahte alkolden zehirlendiğini savunurken, nihai karar otopsiden sonra belli olacak.

