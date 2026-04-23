Esenyurt’ta akran şiddeti hastanelik etti! 15 yaşındaki Bünyamin muştalı saldırıya uğradı!

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 19.00 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. Bünyamin B. isimli 15 yaşındaki çocuk, yaşıtına "Bana şaka yapma" uyarısında bulundu. Bu uyarının ardından kabusu yaşayan Bünyamin B.'nin sol kaşının üzerine akranı sert bir darbe vurdu. Akranının muştalı saldırısı sonucu yüzünden yaralanan Bünyamin B.'ye Hemen çevredeki vatandaşlar tarafından müdahalede bulunuldu.

Olay sonrasında yüzü ve vücudunda çok sayıda kırık oluşan çocuk önce Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Bünyamin B. Acilen Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Gözünü kaybetme riski bulunan Bünyamin B.'nin tedavisi hastanede devam ederken, çene ve elmacık kemiklerinin de kırıldığı, kulağından alınan kıkırdak ile ameliyat edildiği öğrenildi.

HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bünyamin B.'nin ağabeyi, "Benim kardeşim, arkadaşına 'Bana şaka yapma' dediği için muşta ve demir sopayla dövülerek hastanelik edildi. Kardeşim hastanede, o çocuk ise sokaklarda. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu saldıra bulunan insanın yakalanarak cezalandırılmasını istiyorum. Şu anda hastanede tedavi altında gözünü kaybetme riski taşıyor" dedi.