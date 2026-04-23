Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta akran zorbalığı! ‘Bana şaka yapma’ deyince muştalı saldırıya uğradı: 15 yaşındaki çocuğun gözünü kaybetme riski var!
Giriş Tarihi: 23.04.2026 12:02 Son Güncelleme: 23.04.2026 12:04

Esenyurt’ta akran zorbalığı! ‘Bana şaka yapma’ deyince muştalı saldırıya uğradı: 15 yaşındaki çocuğun gözünü kaybetme riski var!

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Akran zorbalığı 15 yaşındaki Bünyamin B. isimli çocuğu hastanelik etti. Aynı yaştaki başka bir çocuğa 'Bana şaka yapma' dediği için muştalı saldırıya uğrayan çocuk gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. İşte korkunç olayın detayları…

İHA Yaşam
Esenyurt’ta akran zorbalığı! ‘Bana şaka yapma’ deyince muştalı saldırıya uğradı: 15 yaşındaki çocuğun gözünü kaybetme riski var!
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, Bünyamin B. isimli 15 yaşındaki çocuk, yaşıtı başka bir çocuğun muştalı saldırısına uğradı. Olay sonrasında yüzü ve vücudunda çok sayıda kırık oluşan çocuk hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

GÖZÜNÜ KAYBETME RİSKİ VAR

Gözünü kaybetme riski bulunan Bünyamin B.'nin tedavisi hastanede devam ederken, çene ve elmacık kemiklerinin de kırıldığı, kulağından alınan kıkırdak ile ameliyat edildiği öğrenildi.

"KARDEŞİM 'BANA ŞAKA YAPMA' DEDİĞİ İÇİN HASTANELİK EDİLDİ"

Bünyamin B.'nin ağabeyi, "Benim kardeşim, arkadaşına 'Bana şaka yapma' dediği için muşta ve demir sopayla dövülerek hastanelik edildi. Kardeşim hastanede, o çocuk ise sokaklarda. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
Esenyurt’ta akran zorbalığı! ‘Bana şaka yapma’ deyince muştalı saldırıya uğradı: 15 yaşındaki çocuğun gözünü kaybetme riski var!
