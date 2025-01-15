Esenyurt’ta bir genci darp edip kaçırmaya çalışan magandalar tutuklandı

Esenyurt'a bağlı İnönü Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde beyaz bir araçla sokağa gelen bir grup maganda, Mehmet A. adındaki genci önce darp etti sonra araca bindirerek kaçırmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin tepkisi ile karşılaşan magandalar arabaya eşya fırlatmasıyla panikledi. Şahıslar, genci arabadan atıp kaçtı ancak daha sonra sosyal medyada alaycı bir şekilde fotoğrafını paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olay yeri çevresinde bulunan kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kullanmış oldukları araca ait plaka bilgilerinden araç sahibi Ramazan G. isimli şahsı tespit etti. Ramazan G. ve olaya dahil oldukları belirlenen Oğuz Can S. ile Yasin Ş. gözaltına alındı. 3 şüphelinin de emniyette farklı suçlardan kayıtları olduğu da öğrenildi.

"REİSİN SELAMI VAR SENİNLE GÖRÜŞECEK"

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli yağma" suçlarından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan mağdur Mehmet A.: "Sokakta yürüdüğüm esnada aramızda husumet olan Yasin, Ramazan ve Oğuz Can bir araçla gelerek beni darp ettiler. Zorla araca bindirmeye çalıştılar. Bana tabanca gösterdiler ve telefonumu zorla çaldılar. 'Reisin selamı var, seninle görüşecek' dediler" dedi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oğuz Can S., Ramazan G. ve Yasin Ş. Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen üç şüpheli de "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs ve "birden fazla kişi ile birlikte gece vakti yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.