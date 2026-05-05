Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta dehşet! 17 yaşındaki saldırgan iş yerini kurşunladı! Attığı poşetten el bombası çıktı
Giriş Tarihi: 5.05.2026 15:44

Esenyurt'ta dehşet! 17 yaşındaki saldırgan iş yerini kurşunladı! Attığı poşetten el bombası çıktı

Esenyurt'ta daha öncede kurşunlandığı öğrenilen bir kafeye yeniden silahlı saldırı düzenlendi. O sırada çevreden geçen gece bekçileri, 17 yaşındaki Mehmet Can İ. isimli silahlı saldırganı kısa süreli kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada 1 adet el bombası, silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İHA Yaşam
Esenyurt’ta dehşet! 17 yaşındaki saldırgan iş yerini kurşunladı! Attığı poşetten el bombası çıktı
  • ABONE OL

Olay, sabah 04.30 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Mehmet Can İ. isimli çocuk yaştaki saldırgan kafenin önüne gelerek silahını ateşledi. 6 el ateş eden şahıs olayın ardından koşarak kaçarken, o sırada çevreden geçen gece bekçileri silahlı saldırganı kovalamaya başladı. Şahıs kaçtığı sırada elindeki poşeti çalıların arasına atarken, ihbar üzerine destek amacıyla çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede yakalanan silahlı saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.

1777984796944.png (397×235)

ATTIĞI POŞETTEN EL BOMBASI ÇIKTI

Silahlı saldırının ardından bekçilerin kovaladığı Mehmet Can İ., koşarken bir poşeti çalıların arasına attı. Şahıs gözaltına alındıktan sonra yapılan incelemede şahsın üzerindeki el bombasını çalıların arasına attığı tespit edildi. Yapılan üst aramasında ise tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, kurşunlanan kafenin daha önce de silahlı saldırıların hedefi olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESENYURT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta dehşet! 17 yaşındaki saldırgan iş yerini kurşunladı! Attığı poşetten el bombası çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA