Esenyurt’ta dehşet! 17 yaşındaki saldırgan iş yerini kurşunladı! Attığı poşetten el bombası çıktı

ATTIĞI POŞETTEN EL BOMBASI ÇIKTI

Silahlı saldırının ardından bekçilerin kovaladığı Mehmet Can İ., koşarken bir poşeti çalıların arasına attı. Şahıs gözaltına alındıktan sonra yapılan incelemede şahsın üzerindeki el bombasını çalıların arasına attığı tespit edildi. Yapılan üst aramasında ise tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, kurşunlanan kafenin daha önce de silahlı saldırıların hedefi olduğu öğrenildi.

