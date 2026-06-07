Esenyurt’ta dehşet! Düğün sonrası tekmeli yumruklu kavga: O anlar kamerada

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, öfkeli bir kişinin park halindeki bir otomobilin üzerine çıkarak kavga edenlerin arasına atladığı görüldü. Dakikalarca devam eden kavga, araya girenlerin çabasıyla güçlükle sona erdirildi. O anlar çevrede bulunan sitede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör