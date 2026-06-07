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Giriş Tarihi: 7.06.2026 09:59

Esenyurt'ta dehşet! Düğün sonrası tekmeli yumruklu kavga: O anlar kamerada

Esenyurt'ta bir düğün salonunda taraflar arasında başlayan tartışma, salon dışında tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Dakikalarca süren kavga, çevredeki bir sitede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA Yaşam
Esenyurt’ta dehşet! Düğün sonrası tekmeli yumruklu kavga: O anlar kamerada
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Olay, dün akşam Pınar Mahallesi 1260 Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Salonun dışına taşan kavgada taraflar birbirlerine saldırırken, araya girenler kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Gruplar halinde sık sık karşı karşıya gelen kişiler, tekme ve yumruklarla kavga etmeyi sürdürdü.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, öfkeli bir kişinin park halindeki bir otomobilin üzerine çıkarak kavga edenlerin arasına atladığı görüldü. Dakikalarca devam eden kavga, araya girenlerin çabasıyla güçlükle sona erdirildi. O anlar çevrede bulunan sitede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESENYURT

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Esenyurt'ta dehşet! Düğün sonrası tekmeli yumruklu kavga: O anlar kamerada
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