Esenyurt'ta dehşete düşüren anlar kamerada: 2 kadını sokak ortasında tekme tokat darbetti!

'KOCANI ÇAĞIR ONU DA DÖVECEĞİM'

Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kadınları tekme tokat darbettiği anlar görülüyor. Ardından şüpheli olaya müdahale etmek isteyen 1 kişiyi de tehdit ediyor. Şüphelinin kaçan bir kadının arkasından, 'Kocanı da çağır onu da döveceğim' diyerek bağırdığı anlar da görüntülere yansıyor. Diğer yandan olayla polis merkezine herhangi bir ihbar olmadığı öğrenilirken, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sosyal medyada yayılan görüntülerdaki şüpheli ve mağdurların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

