Esenyurt’ta ‘ev alma’ kabusu: Binlerce kişi mağdur oldu! ‘Karar var, tapu yok’

PARASINI ÖDEDİM, TAPUMU ALAMIYORUM

2013 yılında güvenilir bir yatırım düşüncesiyle bu inşaat projesinden 2 daire satın aldığını ifade eden Serap Cevahir şunları söyledi, "Bu alımı banka kredisi kullanarak gerçekleştirdim ve tüm borcumu eksiksiz şekilde ödedim. Sadece kredi borcumu değil; KDV'sinden tapu harcına kadar tarafımdan talep edilen tüm ödemeleri de yaptım. Üstelik elimde bu ödemelere dair tüm resmi tahsilat makbuzları mevcut. 2017 yılında daireler teslim edildi ancak tüm yükümlülüklerimi yerine getirmiş olmama rağmen, aradan geçen yıllara rağmen tapularım hâlâ tarafıma teslim edilmedi. Ayrıca dairelerden biri, sözleşmede belirtilen metrekareden 16 metrekare daha küçük teslim edildi. Yani bana eksik alan verilmesine rağmen, fazlasının ücretini ödemiş oldum. Bu konuda açtığım davayı kazandım. Ancak mahkeme kararına rağmen tarafıma herhangi bir ödeme yapılmadı. İflas masası tarafından tapularımın verilmesi için benden 4 milyon TL talep edildi.