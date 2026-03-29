Esenyurt’ta ev sahibinden akılalmaz oyun: Defalarca ceset kokusu ihbarı yapıldı!

'3 KERE KİRA YÜZÜNDEN MAHKEMELİK OLDUK'

Yaşananları anlatan Ç.O., "Abim vefat etti. Ben de apar topar köye gittim. 2 aydır da köydeydim. Geldiğimde evime giremedim. Evimin hem iç kapısı hem de dış kapısı ev sahibim tarafından değiştirilmişti. Sonra polisi çağırdım, polis gelince dış kapıyı açtılar ama hiçbir şekilde ev sahibi beni içeri sokmadı. Beni tehdit etti, darp etti. Bundan dolayı da şikayetçi oldum. O süreci beklerken ev sahibim gecenin bir yarısı eşyalarımı sokağa attı. Komşularım beni aradı. Baktım eşyaları atıyor. Evime anahtarı değiştirip girmiş. Şikayetçi oldum. Benden 40 bin lira kira istiyor ben de bunu veremeyeceğim için istemiyor beni. Bana 'Evimde dul kadın istemiyorum' dedi. Üst komşumu da bu şekilde çıkardı. Alt komşumun da eşi yok ona da aynısını yapmak istiyor. 3 kere kira yüzünden mahkemelik olduk, 3'ünü de ben kazandım. En son icra yoluyla mahkemeye verdi onu da ben kazandım" ifadelerini kullandı.